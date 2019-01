Suveræne fynsmestre for tredje gang

Middelfart: U16-fodboldpigerne fra Middelfart har for tredje år i træk vundet DBU's fynsmesterskab i futsal - indefodbold uden bander og med fem på hvert hold.

I alle de år pigerne har spillet futsal, har de aldrig tabt en DBU-kamp. I årets fynsmesterskab, som blev afviklet over to weekender, lukkede pigerne kun et enkelt mål ind.

Nu går pigerne videre til jysk-fynske mesterskaber, som de glæder sig til at spille. Mesterskaberne afvikles 2. til 3. marts i Hadsund. Derfra har de mulighed for at kvalificere sig til de danske mesterskaber.

