Sundhedsreform giver panderynker foran sygehus: Borgmester og fynskvalgt folketingsmedlem i aktion

Middelfart: Tirsdag formiddag fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti et stort sundhedsudspil, der blandt andet lægger op til at fjerne regionsrådene.

Nogenlunde samtidig med, at diverse ministre talte for snurrende kameraer på Christiansborg, havde Socialdemokratiets folketingsmedlem Dan Jørgensen, borgmester Johannes Lundsfryd (S) og sygehuselektriker Kurt Mulvad taget opstilling foran Middelfart Sygehus.

De skuttede sig i kulden og blæsten på parkeringspladsen, da de ifølge dem selv ikke havde fået lov at komme indendørs i mere varme omgivelser på selve sygehuset.

Trekløveret var ellers på gaden med et opråb og en bekymring for Middelfart Sygehus, der senest i 2016 var i farezonen for at lukke, men blev reddet af et stort flertal i regionsrådet.

Nu er regionspolitikerne i fare for at miste deres job med udgangen af 2020, hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti.

Og det er noget skidt, mener både Jørgensen, Lundsfryd og Mulvad:

Dan Jørgensen (S) frygtede, at det fremover bliver det, han kalder "regnedrenge" i stedet for folkevalgte, der kommer til at beslutte, om et sygehus som Middelfart skal dreje nøglen.

Han havde dog ingen garantier mod en lukning med fra sit parti på Christiansborg, der ifølge de seneste målinger ser ud til at tage regeringsmagten.

- Vi kan ikke garantere det. Det er en beslutning, der skal træffes af folk i regionerne, mente Dan Jørgensen.