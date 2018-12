Succesfuld Kvickly-direktør stopper efter 26 år: - Jeg er mest stolt af vores medarbejderkultur

Middelfart: Med en firedobling af egenkapitalen, så den nu nærmer sig 100 millioner kroner, er det en af brugsbevægelsens mest succesrige direktører, der stopper, når Ole Juel Jakobsen 28. februar har sidste arbejdsdag som direktør for Brugsforeningens for Middelfart og Omegn.

Også på de ydre linjer har den 65-årige Kvickly-direktør sat sig sine positive fodaftryk, blandt andet som en mangeårig, markant formand for Middelfart Handel og brugsforeningens omfattende investeringer i byudviklingsprojekter som Kulturøen og butiksdelen på Nytorv.

Alligevel er det ikke kroner og mursten, men medarbejderne, den beskedne nordjyde nævner som det allerførste, når han bliver spurgt om, hvad han vil se tilbage på med størst glæde i sine 26 år som Kvickly-direktør i Middelfart.

- Jeg er godt tilfreds med den rummelige medarbejderkultur, vi gennem årene har skabt ved at tage folk ind, som har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har ikke kun været godt for dem, som fik en ny chance, men også for det øvrige personale, som har fået øjnene op for den tilfredsstillelse, der ligger i at hjælpe andre. Det har samtidig givet vores medarbejdere mere kvalitet i hverdagen, der kommer til at handle om mere end lige at gå på arbejde. I sidste ende er det en væsentlig forklaring på, at vi har gjort det så godt på bundlinjen, siger Ole Juel Jakobsen.

Kvickly har i Ole Juel Jakobsens tid modtaget kommunens prisen for årets rummeligste arbejdsplads adskillige gange, mens man for to år siden fik Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris.