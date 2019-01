Stuekoncerter: Billetter revet væk

Båring/Asperup: For tre år siden afprøvede foreningen Heim et nyt koncept i Baaring og Asperup: hjemmekoncerter. Konceptet stammer fra Færøerne, hvor det er ret almindeligt at invitere musikere til sit eget hjem og på den måde lave en intim musikoplevelse.

Opskriften virker også i Baaring og Asperup, og derfor kunne Heim konstatere, at der på under et døgn blev solgt 180 billetter til de kommende hjemmekoncerter den 2. februar. Og dermed var der udsolgt. Den 2. februar vil Pernille Rosendahl, Bo Evers og den canadisk/færøske sangerinde Lena Anderssen blive placeret i tre forskellige huse i de to landsbyer, hvor de hver især giver tre koncerter. Publikum deles op i tre grupper og går således rundt mellem husene for at høre de forskellige koncerter. Så må man sætte sig, hvor der er plads, når man kommer til de forskellige huse. Om der er plads i sofaen, på gulvet eller på et armlæn et sted.

Når alle tre koncerter er slut, mødes dem, der har lyst, i aulaen på Baaring Skole, hvor der er loungestemning med kaffe, vin og øl samt endnu mere livemusik.

Ikke alt foregår i hjemmene. Hver sommer arrangerer Heim også havekoncerter i private haver. Sidste år var det den lokale Louise Støjberg og Martin Rauff duo, den svenske guitarist og sanger Perry Stenbäck som stod for haveunderholdningen. Planen er, at der i 2019 også skal være en havekoncert et sted i Baaring eller Asperup.