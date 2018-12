Stribonitterne vil have blødt vand

Strib: Der er udsigt til en halvering af hårdhedsgraden i det vand, som Strib Vandværk leverer til sine forbrugere. Blødt vand er nemlig, hvad flertallet har ønsket i den elektroniske afstemning, som vandværkets bestyrelse har holdt blandt brugerne.

655 af vandværkets 1620 andelshavere valgte at benytte deres stemmeret, 365 af dem sagde ja til blødt vand, mens 290 sagde nej.

Blandt ja-sigerne var der flertal på 206 for at vælge ionbytningsmetoden, mens 159 mente, vandværket skal benytte kemikalier til at fjerne kalken.