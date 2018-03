Øget trafik på et naturbeskyttet område har fået lokal grundejerforening til at foreslå opsætning af bom på området. Den kæmper for at bevare den naturlige vegetation og mener derfor ikke, at biler hører hjemme på området.

Strib: Stribbugtens Grundejerforening har bedt Middelfart Kommune om at sætte en bom op ved Strib Ro- og Kajakklub, så klubbens medlemmer ikke længere kan parkere ved klubhuset. Grundejerforeningen kæmper for, at strandengens naturlige vegetation kan blive genskabt. Johannes Gregersen, der er formand for foreningen, forstår ikke, at ro- og kajakklubben i første omgang har fået lov at bygge på området, der er naturbeskyttet strandeng.

- Det er utroligt, at de (Strib Kajak- og Roklub, red.) får lov. Det var slet ikke meningen, at der skulle ligge en roklub på det område. Det er startet som et læskur, og så har kommunen så ad flere omgange givet dispensation til, at klubben kunne udvide sit klubhus. Når man ser luftfotos af området, er det tydeligt at området har lidt under, at folk parkerer, som det passer dem, forklarer formanden.

For at passe på området har grundejerforeningens medlemmer blandt andet fjernet den invasive hybenrose, som ellers var vokset frem strandengen.