Strib-par inviterer til 3-retters menu for at redde verden

Strib: De er vant til at arrangere de store middage, da de netop har holdt guldbryllup, ægteparret Ole og Nete Østergaard fra Strib.

Derfor ved de også, at der helt præcist er plads til 40 spisende gæster i villaen på Søborgvej 6 i Strib.

Lørdag 6. april fra klokken 17 stiller de deres hjem til rådighed, når de åbner dørene for en støttemiddag til fordel for SOS Børnebyernes Landsindsamling 2019.

Det er første gang, Ole og Nete Østergaard på den måde frivilligt kaster deres arbejdskraft og de fire, private vægge ind for den gode sags tjeneste.

De har i mere end 20 år været faddere til børn rundt omkring i verden. For tiden er det et barn i Guatemala, ægteparret er med til at sponsorere, så de har oplevet, hvor stor en forskel støtten til SOS Børnebyerne gør:

- Det gør, at børnene vokser op i en tryg og kærlig atmosfære. Det er et fantastisk system, SOS Børnebyerne har, bemærker Nete Østergaard.

Det koster 300 kroner pr. person at deltage i middagen, hvor der er tre retter på menuen.

Pengene går ubeskåret til SOS Børnebyerne.

Der er tilmelding senest søndag 31. marts via mobilnummer 21792092, og det er efter først til mølle-princippet.

Middagen er sponsoreret af lokale forretninger, og det er muligt at købe drikkevarer på stedet.