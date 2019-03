Flere pokaler

I Åben Dame rækken og Åben Herre rækken uddeles endvidere en vandrepokal til begge guldmedaljer. Klubben har aldrig tidligere vundet Åben Dame rækken.

Der uddeles yderligere en vandrepokal til den klub, der har opnået flest point udregnet efter de fem første placeringer i hver række. På grund af pointlighed mellem to klubber måtte man her indføre en ny regel for at afgøre, hvem der skulle vinde. Også denne vandrepokal gik til Strib Trampolin.