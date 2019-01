Stort fremmøde til borgermøde: Boliger i bymidten af Nørre Aaby klar til indflytning i september

Boligerne i den nye bymidte centrerer sig om torvet, som bliver åben for aktiviteter. Der bliver også etableret 45 parkeringspladser til det gamle rådhus. Boligforeningen Lillebælt begynder at sende tilbud fra slut april eller starten af maj, men det er muligt at skrive sig på venteliste allerede nu. Foto: Boligforeningen Lillebælt