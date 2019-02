Stort antik- og trend-marked i Lillebæltshallen

Middelfart: Søndag 24. februar arrangerer Brian Mastrup antik og trend-marked i Lillebæltshallen i Middelfart.

32 stande fylder hallen med alverdens antikviteter og spændende ting, lyder det i pressemeddelelsen.

Der kommer både private og etablerede antikvitetshandlere med blandt andet møbler, glas, porcelæn, gammelt legetøj, smykker, spændende småting, malerier, med mere.

- Der vil på dagen være gratis vurdering af antikviteter, så tag dem med eller medbring et vellignende foto, og antikvitetshandler Morten Hede fra Ebeltoft vil være til stede og give en kvalificeret vurdering, lyder det fra Brian Mastrup.

- Det er 21 år siden, at Lindquist Antik Markeder afholdt det første marked, og jeg glæder mig til endnu en udstilling her i Middelfart. Jeg håber selvfølgelig på et gensyn med mange af vores trofaste gæster fra tidligere år, udtaler Brian Mastrup.

Lindquist Antik Markeder byder velkommen søndag fra klokken 10 til 16.

Entré er 25 kroner, børn under 14 år har gratis adgang.