Middelfart: Rådhuset i Middelfart har fået tildelt intet mindre end 70 hvide næser i alverdens former og størrelser. Det skete mandag formiddag, da Birgit Mau, leder af Middelfart Billedskole, afslørede det nye kunstværk, som har fået plads på førstesalen på gangen mod byrådssalen.

- Nogle vil nok være lidt betænkelige ved at modtage næser på dette vigtige sted. Billedskolen ønsker ikke at tildele næser til nogen for ikke at gøre deres arbejde godt nok. Tværtimod, sagde Birgit Mau i sin tale til borgmester Johannes Lundsfryd (S), da det grønne tæppe var faldet og værket var afsløret.

Kunstværket med de 70 forskellige næser har fået plads blandt den nøje udvalgte kunst fra de tre tidligere rådhuse.

De mange næser er lavet i ler, brændt og derefter lakeret hvide for til sidst at blive monteret på en sort plade.

Næserne er lavet af byens borgere på Billedkunstens Dag i 2018. En dag, som markeres hvert år den tredje onsdag i marts. Næste gang er onsdag den 13. marts, og Birgit Mau råder byens borgere til at holde øje med både Nytorv og gågaden i Middelfart denne dag.