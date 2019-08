Store planer: Middelfart og Region Syddanmark vil gøre klimafolkemøde nationalt

Inden for de næste tre år skal klimafolkemødet i Middelfart vokse sig så stort, at det får national bevågenhed. Målet er op mod 6000 deltagere til en flerdages-event på samme niveau som kulturfolkemødet på Mors. Midlet er samarbejdspartnere med interesse i klimadebatten, og Region Syddanmark er første partner.

Middelfart: Fredag er der klimafolkemøde i Middelfart med besøg af en række tidligere ministre som Mogens Lykketoft, Connie Hedegaard, Lars Christian Lilleholt og Rasmus Helveg Petersen. Der er debatter, madboder og indhold nok til at fylde såvel rådhus som pladsen på Nytorv.

Men Middelfart Kommune har planer om, at klimafolkemødet i løbet af de kommende år skal vokse i såvel størrelse som bevågenhed.

- Vi vil gå fra et godt, lokalt klimamøde til et folkemøde med national bevågenhed. Mors har sit kulturmøde og Lolland sit madfolkemøde. Men klimadagsordenen passer godt til Middelfart Kommune, og vi går efter et møde af flere dages varighed, siger Johannes Lundsfryd (S), borgmester i Middelfart Kommune.

Blandt deltagerne fredagens klimamøde er formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Og netop Region Syddanmark er den første partner i bestræbelserne på at gøre klimafolkemødet nationalt.

- Der er ingen tvivl om, at klimaudfordringerne er en af vores generations allerstørste udfordringer. Derfor er der brug for samarbejder mellem kommuner, regioner, staten, private aktører, foreninger og borgerne, hvis vi skal lykkes med at løse udfordringerne. Med det nationale klimafolkemøde håber vi på at skabe et rum, hvor vi kan mødes og inspirere hinanden til løsninger og hjælpe hinanden til at finde ud af, hvordan vi alle kan handle og biddrage til at mindske klimakonsekvenserne, siger Stephanie Lose.

Hun ser Region Syddanmark som naturlig partner, fordi man også her kommer til at arbejde målrettet med klima og er på vej med en strategi på området.

- Vi har meget indhold, som vi kan byde ind med til et klimamøde. Og i vores egen organisation og i vores egen drift bliver det et stort emne de kommende år. Om vi også kan lægge penge i projektet, vil komme an på en politisk behandling, så det kan jeg ikke garantere. Men jeg kunne da forestille mig, at vi gerne vil bidrage, siger regionsformanden.