Store navne til årets klimafolkemøde i Middelfart Kommune

Hvordan kan de danske kommuner, borgere og virksomheder bidrage til løsningen på vor tids største udfordring: Klimaforandringerne? Det spørgsmål er på tapetet, når Middelfart Kommune for tredje år i træk afholder Folkemøde om fremtidens klima for at inspirere til løsninger på og samarbejde om klimaudfordringerne.

Grønne projekter i Middelfart

- Vi så, at klimaet for alvor kom på dagsordenen ved folketingsvalget. Og vi har fået en regering, der har stået i spidsen for at lave et aftalepapir med nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Det er godt, men en kæmpe del af arbejdet med at finde løsninger på klimaudfordringerne kommer til at foregå i kommunerne. I Middelfart Kommune har vi i flere år været i gang med grønne og klimavenlige projekter, og dem vil vi gerne vise frem, så de kan inspirere øvrige kommuner, borgere og virksomheder, siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

Han lægger vægt på, at samarbejde og inspiration på tværs er helt nødvendigt, hvis de fælles klimamål skal opnås.

- Der er brug for en koordineret indsats imellem staten, kommunerne, erhvervslivet, foreninger og borgere, hvis vi skal lykkes med at sikre vores klima i fremtiden, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Forhenværende minister, klimaambassadør Connie Hedegaard, er for tredje år i træk en del af folkemødet, og hun får i år selskab af forhenværende minister og tidligere formand for FN's Generalforsamling, Mogens Lykketoft.

Mogens Lykketoft var formand for FN's Generalforsamling, da Verdensmålene blev vedtaget. På dagen vil han fortælle om baggrund og indbyrdes sammenhæng i verdensmålene og om, hvorfor især indsats mod klimaforandringen haster meget.