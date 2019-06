Storbrand og chef-fyringer: Million-underskud hos TrekantBrand

TrekantBrand fik et underskud på 8,5 millioner kroner for 2018. Storbrand på Randbøl Hede og ny struktur i ledelsen koster på bundlinjen.

- Den varme sommer gav et rekordhøjt antal udrykninger til naturbrande. Det gav ekstraordinært meget overarbejde, og i vores system kan det ikke afspadseres. Det bliver udbetalt. Den store brand på Randbøl Hede kostede alene 1,25 millioner kroner, fortæller beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen fra TrekantBrand.

En afskedigelsesrunde blandt lederne satte også et tydeligt aftryk på 2018-regnskabet, som i denne tid forelægges politikerne i Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart, Billund og Vejen kommuner, der er med i det fælles selskab.

Det ses på regnskabet for TrekantBrand, som fik et underskud på 8,5 millioner kroner.

Ledelsen halveret

Jarl Vagn Hansen kom til TrekantBrand i 2018, og en af hans første opgaver var at skabe en ny struktur hos TrekantBrand.

- Der var 12 ledere i det selskab, jeg overtog, og nu er der kun seks, fortæller Jarl Vagn Hansen.

Ændringer i ledelsen betød en udgift på 6,3 millioner kroner i løn og pension til de fratrådte medarbejdere. Beredskabsdirektøren oplyser, at udgifterne blev hensat til 2018-regnskabet, så de ikke belaster 2019-regnskabet.

- Hvis man har fulgt Trekantområdets Brandvæsen siden 1. januar 2016, er det klart, der var nogle udfordringer med trivsel og sammenhængskraft. Der var brug for en ny start, og det skulle være forholdsvist hurtigt. Derfor var der brug for at gå til det på denne måde, lidt brutalt. Det skulle virke med det samme, og derfor udløser man nogle af de mekanismer, der ligger i en ansættelseskontrakt, forklarer Jarl Vagn Hansen.

Som en del af den nye organisation blev der også arbejdet med brandfolkenes trivsel. Tilfredsheden er øget markant, hvilket medarbejderne tidligere har rost direktøren for.