Stor overraskelse til avisens Café Stiften-arrangement: Møbelfabrik gav designstol til heldig læser

Gelsted: Det var en noget forbavset Fyens Stiftstidende-læser, der onsdag aften gik hjem fra avisens Café Stiften-møde på møbelfabrikken Carl Hansen & Søn i Gelsted et møbel rigere.

Efter en rundtur på dele af den store fabrik, kunne 50 af avisens læsere nyde direktør Knud Erik Hansens fortælling om familievirksomhedens 111 år lange historie. Og mens læserne hørte direktøren fortælle om alt fra sydafrikanske eventyr til opkøbet af en møbelfabrik i Vietnam i 2017, flettede en af fabrikkens medarbejdere sædet på en Y-stol.

En stol, som læser Leif Sigvardt efterfølgende kunne putte i bagagerummet på bilen og køre hjem til Korup med.

Y-stolen er designet af den danske Hans J. Wegner, som tegnede stolen for Carl Hansen & Søn i 1949.

Inden læserne tog plads i fabrikkens kantine, var en snor bundet under sædet på én af stolene - og den heldige læser, som uvidende tog plads på den, kunne tage den nyflettede stol med hjem.

Der er lagt omkring syv timers arbejde i Y-stolen, før den overhovedet er samlet. Selve arbejdet med at flette sædet tager derefter omkring en time.

Leif Sigvardt var noget fåmælt, da han opdagede, at snøren sad om hans stol - det samme var konen, Bitten, som dog hurtigt havde en plan klar. De to kommer til at skiftes til at sidde på den.