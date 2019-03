Stor aflivningsaktion i gang: Risikozone oprettet efter fund af fugleinfluenza

Brenderup: Fredag er omkring 30 folk fra Beredskabsstyrelsens afdeling i Haderslev og eksperter fra fødevaremyndighederne i fuld gang med at slå en besætning på anslået 3500 gråænder ned på en gård ved Brenderup. Siden fredag morgen har beredskabet arbejdet på stedet efter fund af en mild form for fugleinfluenza, kaldet H7. Ejeren af gården fik efter Fyens Stiftstidendes oplysninger beskeden sent torsdag aften. Og ifølge avisen bor ejeren ikke selv på gården. Stuehuset er lejet ud, og så bor der en medhjælper, der hjælper med at passe ænderne. Besætningen skulle blive aflivet, inden dagen er omme, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Ifølge Sten Mortensen, veterinær udviklingschef ved Fødevarestyrelsen, bliver produktionen på gården i Brenderup ramt for anden gang af fugleinfluenza. - Udegående fjerkræ er risikable at opdrætte. De bliver smittet med fugleinfluenza fra de vilde fugle og specielt af andre gråænder. Så opdræt af jagtænder er en risikabel produktion i forhold til at fange fugleinfluenza, siger Sten Mortensen.

Beredskabsstyrelsen er sammen med Fødevarestyrelsen i gang med at aflive 3500 ænder på en gård ved Bro nord for Brenderup. Gråænderne er blevet smittet med en lavpatogen fugleinfluenza kaldet H7. Fuglene skulle have været udsat til jagt. Foto: Peter Leth-Larsen

Grundig rengøring Fugleinfluenzaen blev opdaget gennem en prøve fra en and i flokken på gården, der var sendt til overvågning for fugleinfluenza. Den viste, at den pågældende and var blevet smittet med en lavpatogen fugleinfluenza kaldet H7. Den type af influenza er i sig selv en mild sygdom, der primært sidder i luftvejene. Men fordi, der er fare for, at sygdommen muterer til en højpatogen influenza, som er mere farlig, bliver alle ænder aflivet. Det arbejde står Fødevarestyrelsen for. - Vi regner med at have overstået aflivningen i aften (fredag aften, red.) og får rengjort andegård og bygninger. I aften indleder vi det indledende disinficerende arbejde, og så skal der i nogle uger efter gøres grundigere rent, siger Sten Mortensen.

Beredskabsstyrelsen er sammen med Fødevarestyrelsen i gang med at aflive 3500 ænder på en gård ved Bro nord for Brenderup. Gråænderne er blevet smittet med en lavpatogen fugleinfluenza kaldet H7. Fuglene skulle have været udsat til jagt. Foto: Peter Leth-Larsen

Risikozone Typen af fugleinfluenza er ikke farlig for mennesker, men kun for andre fugle. Mennesker kan blandt andet overføre smitten gennem tøj og redskaber. Derfor kan smitten hurtigt brede sig til andre områder, hvis ikke området bliver disinficeret ordentligt. Derfor er der også lavet en zone, der mindsker muligheden for smitte. - Vi har lavet en risikozone på en kilometer, hvor man ikke må fjerne levende fugle eller fjerkræprodukter fra. Men fordi der ikke er andre erhvervsfjerkræ inden for den zone, tror vi ikke, influenzaudbruddet får store konsekvenser for andre i området, siger Sten Mortensen. Han vurderer dog, at der kan være nogle med hobbyfjerkræ, som kan være udsat. - Hvis man har hobbyfjerkræ inden for zonen omkring gården (i Brenderup, red.), må man gerne kontakte os. Så tjekker vi, om de er sunde og raske, siger han.

Beredskabsstyrelsen er sammen med Fødevarestyrelsen i gang med at aflive 3500 ænder på en gård ved Bro nord for Brenderup. Gråænderne er blevet smittet med en lavpatogen fugleinfluenza kaldet H7. Fuglene skulle have været udsat til jagt. Foto: Peter Leth-Larsen

Beredskabsstyrelsen er sammen med Fødevarestyrelsen i gang med at aflive 3500 ænder på en gård ved Bro nord for Brenderup. Gråænderne er blevet smittet med en lavpatogen fugleinfluenza kaldet H7. Fuglene skulle have været udsat til jagt. Foto: Peter Leth-Larsen

Beredskabsstyrelsen er sammen med Fødevarestyrelsen i gang med at aflive 3500 ænder på en gård ved Bro nord for Brenderup. Gråænderne er blevet smittet med en lavpatogen fugleinfluenza kaldet H7. Fuglene skulle have været udsat til jagt. Foto: Peter Leth-Larsen