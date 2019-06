Blinde passagerer på godstog er ikke noget, Fyns Politi er vant til, men mandag klokken 11.30 var det, hvad opgaven lød på for en patrulje, der havde fået et tip fra Banedanmark.

På Middelfart Station stod betjentene klar til at undersøge et godstog, der var på vej fra Sønderjylland til Sjælland. Da toget stoppede, fandt politiet to personer, der havde taget turen med toget på en lidt yderlig plads mellem to vogne.

- Det er bestemt ikke ofte, at vi hører om sådan en opgave. Det må have været et farligt sted at opholde sig, siger vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.

De to personer var udlændinge, men de ville hverken oplyse navn, alder, nationalitet eller andet. Politiet formoder, at der er tale om syrere. Indtil man har fundet frem til deres identitet, er de anbragt i arresten i Odense.