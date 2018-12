Støtten til udsatte skal sikres fremadrettet

Middelfart: Pernille Gerner Gravesen er fra 1. december ansat som kommunikationskonsulent i KFUM's Sociale Arbejdes hovedkontor i Middelfart. Her består hendes job i at skabe forståelse for sårbare mennesker og at mobilisere frivillige til KFUM's Sociale Arbejdes omkring 120 projekter og institutioner landet over.

KFUM's Sociale Arbejde er en af Danmarks største sociale organisationer med over 800 ansatte og 2000 frivillige, som arbejder for hjemløse, psykisk syge, misbrugere, fattige og andre, som har det svært. Den nye kommunikationskonsulent skal samtidig arbejde for at skaffe flere støtter og givere til det sociale arbejde.

42-årige Pernille Gerne Gravesen kommer fra et arbejde med e-commerce samt digital kommunikation og marketing, blandt andet hos Stofa, Nic. Christiansen Gruppen og Summerbird.

Privat bor hun i Horsens med sin mand og to børn. Fritiden går med løbetræning og havkajak.