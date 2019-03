Støttemiddag på Sixtus til fordel for genbrug af kaffegrums

Middelfart: Det hører til sjældenhederne, at en virksomhed samler ind til fordel for en anden virksomhed, men på Hotel Sixtus i Middelfart holder kæden Sinatur Hotel og Konference lørdag 13. april en støttemiddag til fordel for danske Kaffe Buenos, der genbruger kaffegrums.

På Kaffe Buenos raffinaderi udvindes olier til blandt andet kosmetik, mens det resterende kaffegrums bliver til glutenfri kaffemel. En del af overskuddet bliver doneret til Renewable World, der skaber vedvarende energiløsninger i kaffebøndernes nærområder.

Kristian Gade, der er køkkenchef i Sinatur, fortæller, at kæden arbejder meget med bæredygtighed - og derfor har valgt at lave støttemiddagen og give hele aftenens omsætning til Kaffe Buenos udviklingsarbejde med kaffeolien.

Alle kædens seks hoteller er repræsenteret til middagen, for samtlige køkkenchefer er samlet i en god sags tjeneste denne aften. Hvert hotel står for en ret med lokale råvarer til den 6-retters middag med vin, aftenens deltagere kan se frem til.