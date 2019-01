Støttekoncert på friplejehjem

Middelfart: Støtteforeningen til Friplejehjemmet Lillebælt holder onsdag 16. januar kl. 15 koncert. Der vil blive underholdt med musik fra de glade 1960'ere.

Tilmelding til arrangementet skal ske til lad@diakon.dk eller på tlf. 6441 3000 senest 10. januar.

Der vil være kaffe med kage i pausen. Det er med i entreprisen. Der kan købes øl og vin samt vand i baren. Overskuddet går til støtteforeningen.Pris for at være med er 70 kroner for ikke medlemmer af støtteforeningen, og 50 kroner for medlemmer. /EXP