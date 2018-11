Støttekoncert med Kim Larsen-sange i Båring Forsamlingshus

Tre foreninger går sammen for at hjælpe en ny efterskole og højskole på vej i Båring.

Båring: Bårings to populære musikforeninger HEIM og BAMOK er gået sammen med Foreningen For Opstart af Baaring Efterskole og Højskole om en støttekoncert i Båring Forsamlingshus fredag den 7. december. Det sker i forsøget på at rejse penge til opstart af Baaring Efterskole og Højskole. Bestyrelsen for Båring Forsamlingshus bakker også op og stiller husets lokaler gratis til rådighed for koncerten med afdøde Kim Larsens populære sange.

- Rammerne er sat til en aften fyldt med hygge, god dansk musik og fællesskab, så vi håber selvfølgelig, at rigtig mange møder op og støtter den gode sag, siger formanden for støtteforeningen, Ask Nørholm, der selv spiller med. På scenen får han selskab af Jesper Gade, Olav Vestergaard og Niels Jefsen. Alle musikere er enten lokale eller har anden tilknytning til Båring.

- For de, som ønsker at få ekstra godt gang i festen, vil BAMOK på sin sædvanlige stemningsfulde manér åbne baren for salg af øl og lækre drinks, fortæller Ask Nørholm.

Billetterne koster 190 kroner og kan købes i Dagli´Brugsen i Asperup eller på www.opstartbaaringefterskole.dk - alt overskud går til opstart af Baaring Efterskole og Højskole.

Aftenen vil blive afsluttet med gratis natmad i sikker retrostil: hjemmelavede tarteletter til alle.