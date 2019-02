Stilleben hos Galleri Hindhede

Middelfart: Galleri Hindhede åbner søndag 10. februar klokken 10 en udstilling med værker af Michael Lauterjung.

Han er født i Tyskland og har arbejdet med "maleriet" siden 1986, hvor han afsluttede et seks års studie med et års studie på "Hochschule für angewandte Kunst in Wien bei Prof. Maria Lassnig".

Stilleben har en lang tradition i kunsthistorien og skal man rubricere Michael Lauterjungs malerier, må det være med henvisning til den stilart. Malerierne er næsten ubegribeligt præcise, eller rettere det objekt Michael Lauterjung har valgt som motiv er skarpt defineret, baggrunden derimod er abstrakt.

Den blanding af abstrakt maleri og Stilleben er interessant, ikke mindst fordi det afbildede objekt nærmest bliver sat udenfor tid og rum, hængende der i intetheden.

Udstillingen kan ses frem til lørdag 6. april.