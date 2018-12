Stemningsfuld koncert i Middelfart Kirke med Musikskolens bedste elever

Middelfart: Det var en ikke helt almindelig musikskolekoncert, som Middelfart Musikskole gav i Middelfart Kirke torsdag den 29 november. Koncerten var afslutningen på et projektforløb med nogle af de mest erfarne og modne elever fra skolens talentlinje.

Lærer Ken Thinggaard har havde samlet holdet under navnet "Dream Team", og sammen har de arbejdet på en koncert tilpasset det smukke kirkerum.

Resultatet blev luftige musikalske arrangementer, hvor det æstetiske og sanselige var i højsædet, fortæller musikskolens souschef Morten Andersen i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os over hvor gennemarbejdet alting var - og hvor vigtigt det er også at have dette niveau repræsenteret i en musikskole fuld af mangfoldighed. Både elever - såvel som de cirka 175 fremmødte - fik sig en rigtig god oplevelse, siger Morten Andersen.

Musikskolen er tilbage i Middelfart kirke med traditionelle julekoncerter onsdag 12. december kl. 19.00 og i Husby Kirke søndag 16. december kl. 16. Entré til begge koncerter er 25 kroner.