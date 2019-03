Stemmetræning: Gymnasie-elever fik debat og guide til valglokalet

Middelfart: Aulaen på Middelfart Gymnasium var onsdag formiddag fyldt med debatlystne elever, der tog en dans omkring flere af emnerne til det kommende Europaparlamentsvalg med fire af de kandidater, der stiller op til valget.

Der blev blandt andet snakket klimapolitik, landbrug og selskabsskat, og helt som ventet var det langtfra alt, som de fire kandidater var enige om. Enhedslistens Frederik W. Kronborg, Pernille Weiss Therkildsen fra De Konservative, socialdemokraten Niels Fuglsang og SF's Kira Marie Peter-Hansen gav hinanden politisk kamp til stregen.

Det er YouGlobe, som er en forening, der gennem undervisningsmaterialer og dialogmøder arbejder for at at klæde børn og unge på til fremtiden og til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser. Debatmøderne er desuden støttet af Europa-Nævnet.

Da den egentlige debat var slut, fulgte en praktisk lille øvelse i, hvordan man egentlig afgiver sin stemme fra modtagelsen af valgkortet, og til stemmen dumper ned i boksen.

Der er nemlig en del førstegangsvælgere blandt gymnasie-eleverne.

- Alle undersøgelser viser, at der er langt større chance for, at man får stemt, hvis man gør det sammen med sine venner. Valget er på en søndag, så hold en brunch og gå til valg bagefter, lød opfordringen fra dagens ordstyrer.

Det er valg til Europaparlamentet søndag 26. maj.