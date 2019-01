Status på halvmaraton: Stigning i antal tilmeldinger efter årsskiftet

Indtil videre går det godt med salget af tilmeldinger til Lillebælt Halvmarathon, hvis man spørger løbsleder Mads Stryhn, der kan fortælle, at man ligger en smule over sidste års interesse på samme tidspunkt.

Middelfart: Lige knap fire måneder efter tilmeldingen til Lillebælt Halvmarathon 2019 åbnede op, har omkring 2600 tilmeldt sig de forskellige distancer. Ifølge løbsleder Mads Stryhn, så er det et okay antal tilmeldinger, som ligger en anelse over sidste års antal tilmeldte på samme tidspunkt.

Som et af de nye tiltag i år, kan man prøve halvmaratondistancen af ved at gå de 21 kilometer. Og det er et tiltag, der har været populært blandt folk, ifølge løbsleder Mads Stryhn.

- Det er faktisk lidt vildt - der er 500, der har tilmeldt sig til at gå 21 kilometer. Det er virkelig positivt at se - det er allerede en succes.

Ser man på den almindelige halvmaraton, er der indtil videre cirka 2000 tilmeldte, hvilket svarer til nogenlunde det samme som sidste år. Dog har løbslederen kunnet se en stigning i antal tilmeldinger efter årsskiftet.

Endnu en ny distance i år er et almindeligt maraton på 42,1 kilometer. Her er der indtil videre kun 100, der har tilmeldt sig, men det bekymrer ikke løbsleder Mads Stryhn.

- Det er første gang, vi prøver det, så vi har ikke nogen forventninger til, hvor mange der køber billetter. Det er typisk, at træningen til maraton er noget længere, og de skal løbe flere ture, så de fleste ser det lige lidt an, om de bliver helt klar.