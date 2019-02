Starthjælp til erindringerne

Middelfart: At skrive sine erindringer er ikke kun de kendte og kongelige forundt. Alle kan have både lyst og trang til at nedfælde minder og tanker om det liv, der er gået, men ofte er det svært at få "hul på bylden", for det kan virke som et stort og uoverskueligt arbejde at gå i gang med.

Nu kan man dog få lidt starthjælp af forfatter og journalist Heidi Korsgaard, der vil give tips og ideer til at komme i gang med skriveriet. Det sker i Oasecafé på Kulturøen tirsdag 26. februar klokken 16-17.

Heidi Korsgaard er stifter af "Skriveværkstedet", og hun har stor erfaring med at skrive erindringsbøger for andre. Blandt andet har hun skrevet bogen "Min hjertesag" om og med kogebogsforfatter Lene Hansson, samt Sisse Fiskers bog "Livets opskrift: En kort guide til det gode lange liv".

Ved Oasecaféen vil Heidi Korsgaard fortælle om, hvordan man undgår alle de klassiske debutantfejl, og hun vil hjælpe deltagerne på rette vej i skriveprocessen.

Der er gratis adgang.