Sponsorpenge til forening: Gelsted Gymnastik & Idrætsforening modtager 27.000 kroner

Gelsted: Gelsted Gymnastik & Idrætsforening har modtaget næsten 27.000 kroner plus moms i sponsorat fra SuperBrugsen i Gelsted.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort.

- Vi har cirka 450 medlemmer, og heraf er omtrent halvdelen børn og unge, så der er nok at bruge vore sponsorpenge på, siger formand Kim Lund fra Gelsted Gymnastik & Idrætsforening.

- Vi er begyndt på at tilbyde vore børn at spille Futsal. Det er altid spændende at komme med nye aktivitetsformer, så nu håber vi det kan tiltrække mange nye spillere, og man kan komme og prøve at spille Futsal hver mandag. Vi har også investeret i 11 spinning cykler til vores klubhus, og her er der mulighed for at deltage på et hold torsdag klokken 19. Vi er meget glade for samarbejdet med SuperBrugsen, som er vigtig for vores lokalområde.

Energiselskabet OK har i en lang årrække støttet mange forskellige sportsaktiviteter i Danmark, herunder lokalsporten.