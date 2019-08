Splittergalt: 'Sindssyg god søndag' vender tilbage til september

Middelfart: Som en del af trekantens festuge danner det tidligere sindssygehospital i Middelfart søndag 1. september mellem kl. 11 og 16 rammen om arrangementet "Sindssyg god søndag", der ved hjælp af kunst, debat, foredrag, historie og meget mere kaster lys over psykiatrien i Danmark.

Det er fjerde år "Sindssyg god søndag" arrangeres af Middelfart Museum, Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Bibliotek. Dagens indslag skal være med til at gøre debatten om personer med en psykisk sygdom mere nuanceret i samfundet generelt, og de sidste år har arrangementet tiltrukket gæster fra mange forskellige kommuner.

I år er der mange aktiviteter for de mindste. Man kan gå igennem sansestien, se og smage på de skæve kager, få et grin af "De splittergale", opleve en danseforestilling og samtidig lære noget om, hvad psykiatri er og hvordan det er at leve med en psykisk sygdom.

"Sindssyg god søndag" rykker denne gang om i arealet bag museet Psykiatriens Samling i Teglgårdsparken - hvor der i øvrigt er gratis adgang hele dagen.