Splinterny bil ridset: Nu er der hærværk igen

Nordvestfyn: Hærværksbølgen mod biler i Middelfart Kommune fortsatte i løbet af tirsdagen.

Her blev en splinterny hvid Nissan Juke fra 2019 udsat for hærværk.

Det fremgår af Fyns Politis seneste døgnrapport.

Bilen, som stod frit tilgængeligt på en offentlig parkeringsplads på Havnegade i Middelfart mellem 7.30 og 15.30, blev ridset gentagende gange på begge baglygter.

I Nørre Aaby på Fønsskovvej klokken lidt i fem havde en sigtet gerningsmand knækket en forurettedes bærbare computer på kanten af et køkkenbord og derefter kastet den med stor kraft mod en personbil.

Bilen slap med færre skader end den bærbare computer, men der kom en mindre bule/ridse i venstre bagdør.

De to tilfælde af hærværk er blot de seneste ud af en række hærværk begået mod biler i løbet af den seneste måned.

I marts alene har op mod 12 bilejere oplevet at få udøvet forskellige former for hærværk mod deres biler.

I forrige weekend blev bildækkene på to biler i Nørre Aaby sprættet op, ugen efter blev en politibil overmalet med grafitti og hagekors, og for blot en uge siden blev en mikrobil ridset, der ligesom den nye Nissan Juke stod parkeret på Havnegade i Middelfart.