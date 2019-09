Spejderleder efter brand: Vi bygger op igen

Harndrup: Da spejderhytten "Toppen" natten til tirsdag gik op i flammer, var det blot endnu et kapitel i en fortrædelig tid for FDF-spejderne, der har benyttet sig af området på Vindebjergvej siden 1946, hvor det nu nedbrændte hus blev opført. Sidste år blev hele skoven omkring hytten nemlig fældet, da der skulle graves grus, og først i 11. time fik spejderne købt grunden tilbage.

Men modgangen til trods, så har FDF'erne ikke tænkt sig at give op.

- Det er en trist dag i dag. Men nu skal forsikringen se på det hele, og vores plan er helt klart, at vi vil genopføre spejderhytten, fortæller kredsleder Frederik Sørensen.

Han blev vækket natten til tirsdag med beskeden om, at huset stod i flammer.

Frederik Sørensen og FDF-ledelsen afventer nu politiets undersøgelser på stedet, så brandårsagen kan fastslåes.

- Vi havde aktiviteter ved hytten mandag aften. Men vi var udendørs, og der blev ikke brugt åben ild. Vi var kun inde i huset for at gå på toilet. Vores elinstallationer er fra 1999, så vi tænker ikke, at de skulle være årsagen til branden, siger Frederik Sørensen.

