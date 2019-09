Spejderhytte brændt ned: Se hvordan uerstatteligt vægmaleri så ud inden voldsom brand

- Der er et par stykker, som har sendt tilbud i forbindelse med rådgivning med forsikring, og nogle vil gerne tegne et nyt spejderhus, fortæller kredslederen.

Frederik Sørensen uddyber, at nogle har henvendt sig og spørger, om de skal starte en indsamling, mens andre øjner en mulighed for at tjene en skilling, når huset på et tidspunkt skal genopføres, som FDF'erne i øjeblikket har planer om.

- Vi har fået masser af henvendelser fra forskelige folk, der både er nysgerrige for at høre, hvad der skal ske, og også fra folk der bare gerne vil hjælpe, fortæller kredslederen.

Det var et hårdt slag for FDF Brenderup-Harndrup, der ejer huset og i årevis har kæmpet for at bevare huset fra 1946 trods skovfældning og grusindvinding rundt om.

I dialog med forsikring

Der er også dem, der er parat til at give en frivillig hånd med at genopføre huset, når den tid kommer.

- Det er rigtig, rigtig dejligt, at vi har sådan en opbakning i lokalsamfundet. Det er lækkert, og det giver lidt hjertevarme, når det ikke kun er os, der brænder for det, siger Frederik Sørensen, der holdt bestyrelsesmøde onsdag aften, hvor alle var enige om, at huset skal tilbage til fordums tid - og dermed kan de frivillige kræfter godt blive bragt i spil.

Dog bliver det svært at genskabe vægmaleriet, som gik tabt under branden, og som viser nogle spejdere, der triller en tung sten op ad bakken. Det er ifølge Frederik Sørensen malet til huset af en lokal kunstner og beskriver på en prik den situation, man har stået i tidligere og er havnet i igen.

FDF'erne har desuden fået de første meldinger fra forsikringsselskabet, hvor huset ligger på kanten af at blive stemplet som totalskadet.

- Det er vi lidt spændte på, og hvad det kan komme til at betyde for de muligheder, vi har for at genopføre huset, siger kredslederen.

FDF'erne har fået besked fra kommunen på, at man i øjeblikket ikke må benytte grunden til børneaktiviteter som følge af asbestplader fra branden.

Og Frederik Sørensen mener, at politiet fortsat arbejder ud fra en teori om, at branden er påsat. FDF'erne forventer at blive kontaktet af politiets brandteknikere en af de nærmeste dage.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi.