Fjelsted Speedway Klub er kendt i hele speedway-Danmark for deres mange verdensmestre, deres fremragende evne til at tiltrække publikummer og ikke mindst for deres entusiastiske frivillige, der gør en indsats for klubben. I går blev den største ildsjæl af dem alle hyldet da Annette Vesterskov modtog "Fonden for Fynske Bank Prisen" og 100.000 kroner, som hun straks donerede videre til klubben.

Fjelsted Speedway Klub er uden sammenligning den speedway-klub, der har fostret flest verdensmestre i hele verden. Og klubben er - formentlig - også hjemsted for en af Danmarks allerstørste speedway-ildsjæle i form af Annette Vesterskov. Onsdag fik hun overrakt "Fonden for Fynske Bank Prisen" og 100.000 kroner i overværelse af 320 tilskuere til Fynske Banks aktionærmøde i Fredericia Idrætscenter. Siden Annette Vesterskovs yngste søn begyndte at køre speedway i 1997, har hun næsten ikke ladt Fjelsted Speedway Klub ude af syne. Gennem næsten 20 år har hun været formand i klubben og brugt både hverdage, weekender og ferier på at skabe en speedway-klub, der i dag er kendt i hele landet for sin fede bane, spændende events og store sammenhold. - Jeg var ved at vælte helt, da jeg fik af vide, at jeg skulle modtage denne pris. Jeg har jo bare gjort det, som jeg brænder for, og ikke syntes, at det var noget særligt. Så det er meget, meget stort, at der er nogen, der mener, at jeg har fortjent en pris så fornem og flot, siger Annette Vesterskov.

En vaskeægte ildsjæl "Fonden for Fynske Bank Prisen" er ikke den første anerkendelse, som den speedway-glade ildsjæl modtager. Annette Vesterskovs indsats har gennem tiderne affødt prisen som årets idrætsleder i Fynsk Idræt, årets idrætsleder i Middelfart Kommune og for nogle år siden Tryg Fondens "Du gør en forskel pris". Men en ildsjæl på størrelse med Annette Vesterskov kan ikke få nok ros. - Annette er en vaskeægte ildsjæl, som om nogen fortjener at blive hyldet for sit store og engagerende arbejde i Fjelsted Speedway Klub. Med "Fonden for Fynske Bank Prisen" og de 100.000 kroner vil vi gerne hjælpe både Annette og klubben på vej, og forhåbentlig skabe bare en brøkdel af den glæde, som Annette har bidraget med igennem de sidste 20 år, siger filialdirektør for Fynske Bank Middelfart, Jette Rosenberg. Sammen med "Fonden for Fynske Bank Prisen" modtog Annette Vesterskov 100.000 kroner, som hun frit kunne donere til et velgørende formål. Valget er naturligvis faldet på hendes højtelskede speedway-klub. Annette Vesterskov modtog desuden et unikt kunstværk som et synligt bevis på "Fonden for Fynske Bank Prisen". Skulpturen, der er lavet af selveste HKH Prins Henrik, har titlen "Le Main du Createur" og er en smukt udformet hånd.