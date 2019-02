Speeddating og forretningsplan: Nyt kursus skal få iværksættere godt fra start

Nordvestfyn/Fredericia: Hvis du går med tanker om at blive selvstændig eller måske endda har en grydeklar idé, så er Middelfart Erhvervscenter nu klar med en opdateret version af sit iværksætterkursus. Sammen med Business Fredericia er der sammensat et forløb over seks hverdagsaftener, hvor man bliver klædt godt på til tilværelsen som virksomhedsejer.

- Vi har rystet posen lidt, nytænkt indholdet og vi har valgt at involvere kursisterne mere, så de får mere praktisk viden med sig, når de starter op, fortæller Tina Eisenhardt fra Middelfart Erhvervscenter.

Dette indebærer blandt andet, at kursisterne får til opgave at arbejde med deres forretningsplan under forløbet, de skal lære at pitche en kort salgstale om deres produkt, virksomhed eller idé. Og så får de som noget nyt mulighed for at speeddate med rådgiverne, der holder oplæg på kurset. Speeddatingen går ud på, at deltagerne kan booke 10 minutter hos rådgiverne efter aftenens oplæg, og på den måde få svar på spørgsmål, der vedrører deres virksomhed.