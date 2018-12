Specialtog fræser gennem de vestfynske skinner

Middelfart: Flere gange om året fræser, sliber og høvler Banedanmark spor og sporskifter på jernbanenettet for blandt andet at fjerne bittesmå revner i skinnerne og optimere afstanden mellem skinnerne. Det sikrer, at sporet er i god form og ikke kræver så mange reparationer. En ny og hurtigere skinnefræser gæster i denne tid landet, hvor den skal fræse sporet på udvalgte strækninger for at se, om den kan supplere eller erstatte slibetoget, som plejer at besøge landet en gang om året.

- En af fordelene ved den nye skinnefræser er, at den ikke skulle give de støjgener fra skinnerne, som der normalt kommer i en måneds tid efter en slibning, forklarer vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup fra Banedanmark i en pressemeddelelse.