Sparekasse sender 177.679 kroner afsted til udsatte børn

- Jeg er glad for, at vi med MS Fokus kan involvere vores kunder i, hvem og hvad vi skal støtte. Kunderne er med til at bestemme, hvem samarbejdspartneren skal være, og deres opsparing bestemmer beløbet, siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse i en pressemeddelelse.

Kundernes hjælp består i, at de har placeret en portion af deres indlån på en MS Fokus-konto i sparekassen. Hvert år giver Middelfart Sparekasse et beløb, der svarer til én procent af det samlede indestående på alle MS Fokus-konti til et velgørende formål. I 2018 og 2019 er samarbejdspartneren Red Barnet.

Indsat for børn i Danmark

Middelfart Sparekasses donation støtter blandt andet to af Red Barnets store indsatser her i Danmark: Projektet "SletDet", der har til formål at modvirke mobning via digitale kanaler - og at hjælpe børn, der er blevet udsat for eksempelvis deling af private billeder. Det andet program er "Plads til alle", som i samarbejde med kommuner og idrætsforeninger arbejder for at få marginaliserede børn og unge ind i foreningslivet ved både at hjælpe med at betale kontingent og udstyr og helt lavpraktisk ved at hjælpe barnet med at komme til og fra fritidsaktiviteten.

Ud over at støtte med et kontant beløb, forsøger sparekassen på flere andre måder at hjælpe ved at aktivere kunderne. Ved sparekassens årlige familiedag kan deltagerne aflevere deres brugte legetøj til Red Barnet, som sælger det videre i genbrugsbutikker i lokalområdet.