Sort bælte i jiu-jitsu: Også en sport for piger

Nørre Aaby: Lone Bæk Olsen fra Nørre Aaby Jiu-Jitsu har fået sort bælte af anden grad i klubben. Det skete, da hun bestod 2. dan på en såkaldt nationalgraduering i Odense Sportscentrum. Lone Bæk Olsen fra Middelfart har trænet jiu-jitsu siden hun var 13 år - dengang i Horsens Judo og Jiu-Jitsu klub. Efter en længere pause fra sporten gik hun i gang igen for halvandet år siden i Nørre Aaby.

Det har krævet megen træning, at blive klar til gradueringen. Gradueringen tog næsten en time, hvorefter en glad Lone Bæk Olsen kunne binde sit nye sorte bælte om livet. Lone Bæk Olsens motivation er blandt andet at vise sine egne tre døtre samt andre unge piger, at piger også kan nå langt inden for jiu-jitsu.