Middelfart: Når skoleåret slutter, er mange børn glade for at slippe for skolebøgerne. I stedet er det en glæde at skifte over til en masse selvvalgt litteratur, og det kan man finde på biblioteket.

Sommerbogen er en læsekonkurrence, hvor man læser og anmelder gode bøger, og dermed deltager i lodtrækning om masser af præmier. Sommerbogen begynder lørdag 15. juni, og på Middelfart Bibliotek vil der fra klokken 10-12 være en præsentation af bøger for forskellige aldersgrupper. Der er gratis adgang, men husk at bestille billetter på bibliotekets hjemmeside.

Sommerbogen er et landsdækkende læselyst-projekt målrettet børn i alderen 7-14 år.

Middelfart Bibliotek holder i øvrigt lokale læsekonkurrencer, hvor man udfordres i forskellige læseegenskaber: Kan du læse på hovedet? Eller hvad med at bygge en hule og læse inde i den? Hver udfordring giver point, og hvis man læser sig til mindst 20 point, deltager man i lodtrækningen om gavekort til Bog & Idé.