Sølv til motionsdamerne fra Gelsted-Ejby

Udfordrende spil

Motionscafèen har kun tilbudt Bowls i tre år, og der spilles kun hver mandag i vinterhalvåret.

Bowls er kugler, der er tungere i den ene side. Dermed vil en bowl, når den trilles, kurve mod den tunge side og således kunne ramme den hvide kugle, Jack, uden at røre forhindringen midt på banen.

Hvis en bowl rammer forhindringen er den død og udgår af spillet. Der er 16 kugler i et spil, otte brune og otte sorte, og der spilles typisk med otte spillere i hver runde, som triller hver to kugler i en runde. Der spilles på et tæppe, der er to gange 13,3 meter. Motionscafèen har tre baner, og den ene er en træningsbane for uøvede eller for dem der vil eksperimentere og lære teknik.

Bowls er et udfordrende og spændende spil, der stammer fra England, hvor det også spilles på udendørs på kortklippet græs, når vejret tillader det.

Motionscafèen tilbyder motion som eksempelvis gymnastik, cykler, romaskiner og andre redskaber, men der er også flere spil, som beskæftiger medlemmerne.

Caféen er åben hver mandag klokken 10-12 skiftevis i Ejby-Hallen og Gelsted-Hallen fra september til april.