Sølv til Rebecca: Medaljeslagter med smil på læben

Middelfart: Rebecca Ludvigsen er kendt som en smilende og imødekommende pige, når kunderne handler hos Slagter Lund i Middelfarts gågade. Rebeccas smil var dog ekstra stort umiddelbart efter sommerens svendeprøve som voksenlærling på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Så godt gjorde den dygtige Fredericia-pige det nemlig, at hun bestod sin svendeprøve med en sølvmedalje.

Slagtermester Peter Lund har valgt at beholde Rebecca Ludvigsen efter, at nu kan kalde sig udlært slagter med speciale i delikatesser.

- Vi har været utrolig glade for Rebecca, hun er en dygtige sælger med sit vindende væsen, som kunderne sætter stor pris på. Hun er samtidig skrap til sit fag, hun er kreativ og afslutter altid med en god finish, så kunderne ikke kan lade være med at stoppe op ved vores butiksruder, fortæller Peter Lund, der i dag har seks ansatte i sin slagterforretning, som har været i familiens eje i over 100 år.