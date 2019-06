Middelfart: En virksomhed på Lollandsvej i Middelfart har natten mellem den 3. og 4. juni været udsat for indbrud. Tyven(e) har skaffet sig adgang ved at knuse en rude og er forsvundet med et antal søjler til hæve-sænke-borde, oplyses det i politiets døgnrapport.

Tirsdag i denne uge mellem klokken 8.00 og 16.30 er der desuden begået indbrud i en privatbeboelse ved Svendstrup Strand. Tyven(e) er brudt ind gennem en dør til havestuen og er efterfølgende forsvundet med to stole.