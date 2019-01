Søger nye frivillige til Psykiatrisk Samling

Middelfart: Psykiatrisk Samling, der hører under Middelfart Museum, søger nye frivillige.

Museet har til huse i en af de tidligere patientbygninger på Middelfart Sindssygehospital og byder på en fascinerende rejse ind i hverdagen og vilkårene for både patienter og ansatte fra 1888 til 1999, hvor hospitalet var i drift.

I museets arbejde er der en række opgaver, der løses af frivillige sammen med museets faste personale. De frivillige står blandt andet for modtagelse af gæster og forskellige formidlingsopgaver.

- Der er en voksende interesse for museet, og derfor vil vi være glade for at få flere med på holdet, siger museumsleder Maiken Nørup.