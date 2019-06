Snart mere sikkert for cyklister: Stor maskine gør jernbanebro klar til nedrivning

Der er afsat 4,2 millioner kroner til den mere trafiksikre løsning, hvor også en del af betonkonstruktionen bliver fjernet, men kommunen kan ikke komme helt af med ramperne, da der ligger et hus syd for broen bygget i samme højde.

Middelfart Kommune har tidligere forklaret til avisen, at den bedste løsning på den lange bane er at fjerne broen helt.

Ingeniør Klaus Henriksen fra Middelfart Kommune oplyser, at jernbanebroen bliver fjernet omkring den 24. juni.

Arbejdet med at gøre området mere trafiksikkert er dermed sat i gang, og Torkild Andreasen fortæller, at han skal være i gang de næste mange uger.

Brenderup: Torkild Andreasen fra entreprenørfirmaet Henning Have har siden onsdag knoklet med at fjerne asfalten på en del af Fruerhøjvej i Brenderup.

Først færdig til oktober

Ingeniør Klaus Henriksen uddyber, at når broen er væk, så skal et større jordarbejde i gang, da der skal etableres en stitunnel til cykler under, hvor broen er i dag.

Dermed bliver der bedre svingforhold ved Skolevej og Stationsvej for cyklerne.

Desuden bliver vejen sænket 1,2 meter fra der, hvor broen er højest i dag. Man kan ikke sænke vejen yderligere af hensyn til en virksomhed og beboelse i området.

Trafikprojektet forventes afsluttet 25. oktober, hvis alt går efter planen.