Smykker, tre flasker vin og en varebil stjålet natten til onsdag

Nordvestfyn: Ved at bryde et vindue op lykkedes det en eller flere tyve at skaffe sig adgang til en bolig på Færøvej kort før klokken 06 natten til onsdag den 20. februar. Ifølge politiets døgnrapport efterlod tyven hele huset gennemrodet, og med sig fra stedet fik tyven både smykker, kontanter og tre flasker vin.

På Klintholmvej var der også tyve på spil natten til onsdag, hvor en sølvgrå Ford S-Max varebil fra 2015 blev stjålet. Bilen har registreringsnummer BZ 62 027.