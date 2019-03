Nørre Aaby: I Røde Kors-butikken i Nørre Aaby glæder man sig til kampagnen "Smidt tøjet", som begynder i denne uge.

De frivillige vil nemlig finde tøj til butikkens modeopvisning torsdag 9. maj blandt de mange sække af tøj, der forhåbentligt bliver doneret i løbet af kampagnen.

- Vi ser frem til at gentage succesen med modeopvisning midt i butikken. Da der blev holdt modeopvisning i butikken for første gang i oktober sidste år, kom der så mange gæster, at vi måtte hente ekstra stole ind fra lageret, fortæller Marianne Busk, der er koordinator for modeopvisningen.

"Smid tøjet" er en landsdækkende Røde Kors-kampagne, hvor der er fokus på hjælp til mennesker i Danmark og alle afdelinger, der har butikker med salg af tøj, er med.

Røde Kors i Nørre Aaby har opstillet seks tøjcontainere, én ved DagliBrugsen i Båring, en på genbrugsstationen, to ved SuperBrugsen og to ved butikken.

Her kan man aflevere sit brugte tøj i sække, men man er også velkommen til at komme i butikken med sin donation.