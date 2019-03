Smadrede ruder og ville stjæle en bil: To 17-årige dømt for hærværk på Gelsted Skole

Gelsted: To drenge - begge på 17 år - blev torsdag den 28. februar kendt skyldige i at have lavet hærværk på Gelsted Skole den 13. april 2018 sent om aftenen.

De to, der dengang begge var 16 år, var tiltalt for at knuse ruder på skolens bygninger og for at forsøge at stjæle en bil.

De 17-årige drenge havde ifølge anklageskriftet knust ruder i skolens hoveddør, i et skur og i en glasdør ind til skolens køkken. Ligesom de havde forsøgt at knuse en rude på en af skolens bygninger. Skader som efterfølgende blev vurderet til 18.134 kroner.

Derudover havde de to smadret en rude i en bil og herefter forsøgt at kortslutte tændingen for at starte bilen. Det lykkedes dog ikke, og skaderne på bilen blev efterfølgende vurderet til at løbe op i 4.513 kroner.

Anklagefuldmægtig Monika Mogensen fortæller, at begge drenge blev fundet skyldige, og at de blev idømt 20 dages betinget fængsel for hærværket.

Hvor meget erstatningskravet løb op i, vides ifølge anklageren ikke præcist endnu.