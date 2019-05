Småt men godt: Indslev Marked havde både husdyr og legetøj

Indslev: Selv om markedet i Indslev nok hører til ét af landets mindste, så hører det måske også til blandt landets hyggeligste. Og de købelystne kunne også få alt lige fra en smuk, æglæggende dværghøne til en håndlavet træbænk med hjem. For Indslev Marked tiltrækker folk langvejsfra. Både dem, der sælger, og dem, der køber.

Måske var det vejrudsigten, der meldte om skyer, der fik fem lejere til stande til at lade være med at dukke op, men de sidste 20 sælgere fik vist deres varer frem, for allerede fra formiddagsstunden var der mange gæster på pladsen.

Arrangøren af markedet, Vivi Søgaard, ser markedet som en god mulighed for at være lidt mere klimavenlig.

- Jeg synes, det er så voldsomt, hvad man smider ud. Man køber en ting, har den et par år, og så smider man den væk. Her kan man sælge det, man ikke vil have mere, og så er det nyt for nogle andre, forklarede hun, der hvert år har sin egen stand på markedet.

Det overskud, der hvert år kommer på indtægterne fra markedet, går til at sætte Indslev-Tårup Forsamlingshus i stand.