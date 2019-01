Småt men godt: Brenderuphus har udvidet med økologisk café

Skovshøjrup: Meget er sket, siden Mette Ernst for godt et år siden overtog Miljøbutikken i Skovshøjrup og ændrede navnet til Brenderuphus. Stedet har været udsat for en gennemgribende modernisering, og på de øverste etager er etableret tre lejligheder til udlejning. Seneste nyt er en økologisk café, som Mette Ernst har indrettet i det ene hjørne af butikken, der tidligere var optaget af et stort kølerum.

Med åbningen af caféen, som i løbet af foråret udvides med udeservering i gårdhaven bag butikken, har stedet ændret navn, så det i dag hedder "Brenderuphus - Økologisk Butik og Café".

Caféens kendetegn er småt men godt.

Der er økologisk kaffe, te, øl og vin på menuen alle dage i butikkens åbningstid. Torsdag, fredag og lørdag kan gæsterne desuden kaste sig over hjemmebagte boller, kage og lette anretninger som for eksempel supper og solsikkefrikadeller.

- Vi opererer med et ret begrænset menukort, til gengæld er det alt sammen økologiske lækkerier lavet af os selv helt fra bunden, fortæller Mette Ernst, der også går med tanker om at tilbyde take-away om fredagen.

- Hvor mange steder kan du få økologisk take-away, jeg kender ihvertfald ingen, siger Mette Ernst.