Slut med store flygtningestrømme: Efter 25 år i Middelfart må Lærdansk dreje nøglen om

Sprogskolen Lærdansk lukker 1. januar efter at have holdt til i Middelfart i 25 år. Det skyldes, at der er kommet færre udlændinge til kommunen end hidtil. Der vil dog stadig blive udbudt enkelte kurser i nye lokaler på VUC.

Middelfart: Lærdansk, som holder til i Middelfart Midtpunkt ved banegården, lukker efter mere end 25 års virke. Det skyldes, at der er så få kursister tilbage, at den lokale afdeling af den landsdækkende sprogskole ikke længere kan løbe rundt. - Det er simpelthen, fordi der ikke er nok voksne udlændinge i kommunen til, at det kan hænge sammen. Og der kommer ikke ret mange nye, siger Marianne Houge Hansen, der har været ansat på skolen i 24 år og leder af den i 19 år. Lukningen betyder, at en del af kursisterne vil blive flyttet til Odense fra 1. oktober, ligesom nye udlændinge i Middelfart vil blive henvist hertil. Sprogskolen i Middelfart vil dog bestå som en mindre satellit, der fra 1. januar vil holde til i lejede lokaler på VUC. Her vil det primært være Marianne Houge Hansen, der varetager enkelte aften- og dagshold for kursister, der af praktiske eller personlige årsager har svært ved at skulle tage deres danskforløb i en anden by. - Vi holder en dør på klem, for eksempel til virksomheder, som har medarbejdere, der har brug for at lære dansk, forklarer afdelingslederen.

Flere tilbud flytter Det er Dansk Flygtningehjælp, der driver Lærdansk, og derfor har lokalerne i Middelfart Midtpunkt, som ejes af Barfoed Group, været omdrejningspunkt for flere forskellige aktiviteter for flygtninge. Det betyder, at det ikke kun er sprogundervisningen, men også Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe, der skal til at have hjemme et andet sted. Frivilliggruppen står i øjeblikket bag samtalecaféer, forskellige former for rådgivning og lektiehjælp i forbindelse med undervisningen. Gruppen har desuden gennem fem år drevet et cykelværksted på det gamle Udby Behandlingshjem. Værkstedet er i øjeblikket ved at flytte til FGU, den tidligere produktionsskole i Skrillinge, hvor der fremover vil blive istandsat og solgt billige cykler til flygtninge.