Ikke mindst sommerhusejere med fritidshuse i lavtliggende områder tæt ved vandet ryster på hænderne, når meteorologerne melder om stormflod. Men nu tager Hygind Smedie kampen op mod det danske vejrlig og har udviklet en stålkonstruktion, så ejerne slipper for oversvømmelser, når vandet går over sine bredder.

Idéen er født af smedefirmaets daglige leder Lars Pape, som selv flere gange har oplevet at få våde fødder i sit sommerhus i Føns ved stormflod. Som det ses af billedet bestod soklen sin første test under sidste uges stormflod, og Hygind Smedie håber derfor allerede til sommer at kunne gå på markedet med det nye produkt.

Stålrammen kan kun benyttes til huse, der i forvejen står på pæle. Huse, som er støbt på almindelig sokkel, kan ikke forhøjes.

- Men rigtig mange sommerhuse rundt om i landet er opført på pæle og vil kunne have glæde af vores stålkonstruktion, vurderer Lars Pape.

Prisen for at tage kampen mod stormfloden afhænger af husets størrelse, undergrunden, og hvor nemt en kran kan komme til huset for at hæve det. Soklen på Lars Papes eget hus løber op i omkring 100.000 kroner med montering. Dertil kommer selve myndighedsgodkendelsen.

- Det kan folk selv vælge at ordne med kommunen, de kan også hyre os på timebasis til at klare det, siger Lars Pape.

Han vurderer, at ikke bare husejerne men også forsikringsselskaberne, som ofte må punge ud med store erstatningssummer i forbindelse med oversvømmede huse under stormflod, vil have en stærk interesse i den nye løsning fra den vestfynske smedevirksomhed.