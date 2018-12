Slut: Bubbas lukker ved årsskiftet

Et kommende byggeprojekt på hjørnet af Østergade og Jernbanegade har gjort, at lejeaftalen på natklubben Bubbas er opsagt ved årsskiftet. Og nu melder diskoteksejer Mike Juhl på facebook, at det er slut med Bubbas. Nytårsfesten bliver den sidste.

Middelfart: Hvis du skal nå at feste på diskoteket Bubbas i Middelfart, så skal du gøre det, mens kalenderen fortsat siger 2018. For når nytårsfesten ebber ud nogle timer inde i det nye år, er det slut med Bubbas. Mike Juhl, der har drevet stedet de seneste 10 år, fortæller på facebook, at han ikke genåbner. "Nu udløber lejemålet i Østergade 2. Vi har snakket om en forlængelse, men helt ærligt, så har bøvlet med politiet, kommunen og pressen taget noget af glæden fra mig. Jeg bruger alt for megen tid på damage control, paragrafrytteri og forskellige myndighedsforordninger i stedet for at være en kreativ festarrangør. Det går ud over jer, mine trofaste gæster, og det kan jeg sgu ikke leve med. Det vil jeg ikke leve med, og derfor har jeg valgt at trække stikket, når året løber ud", skriver han.

Byggeprojekt undervejs Når Mike Juhls lejeaftale bliver opsagt, hænger det sammen med, at Peter Hansen, der ejer bygningerne på hjørnet af Jernbanegade og Østergade, er i gang med at planlægge et større byggeprojekt på stedet. 3000 kvadratmeter med boliger og butikker skal erstatte bygningerne, hvor der altså blandt andet er diskotek i øjeblikket. Peter Hansen er i dialog med kommunen om et lokalplanforslag, der skal gøre det muligt for ham at gennemføre projektet. Imens gør Mike Juhl sig klar til de sidste fester på Bubbas. Og til fremtiden. "Hvad skal der så ske i det nye år? Tja... I første omgang skal jeg holde jul med familien, og så må vi se, hvad det nye år kan byde på af opgaver og spændende udfordringer," skriver han.